Костомаров после продолжительного лечения может самостоятельно садиться на кровать

Состояние олимпийского чемпиона Романа Костомаров продолжает улучшаться. Спортсмен теперь может самостоятельно садиться на кровать без помощи посторонних.

В пятницу, 14 апреля, стало известно, что фигурист Роман Костомаров продолжает восстановление после серьезных и неожиданных последствий пневмонии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что Костомаров останется в медицинском учреждении еще на несколько месяцев, готовясь к протезированию. В настоящее время поступают утешающий данные о его состоянии: органы в порядке, температуры нет, фигурист садится на кровать без посторонней помощи.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что стало известно сколько олимпийском чемпиону Роману Костомарову еще предстоит пробыть в реанимации. Согласно СМИ, фигурист останется там еще минимум на два-три месяца.