Костомаров пробудет в реанимации еще не менее двух месяцев

Стало известно сколько олимпийском чемпиону Роману Костомарову еще предстоит пробыть в реанимации. Согласно СМИ, фигурист останется там еще минимум на два-три месяца.

Фигурист Роман Костомаров продолжает оставаться в реанимации, однако это не означает, что он находится в критическом состоянии. Спортсмен находится в сознании и с каждым днем ему становится лучше. Об этом сообщает телеканал 360.

Отмечается, что врачи готовятся к операции по протезированию. А в реанимации Костомаров пробудет еще как минимум два-три месяца.

Напомним, что фигуриста госпитализировали 10 января. За время лечения врачам пришлось ампутировать ему пораженные гангреной ткани конечностей. Также он перенес два инсульта. В последнее время начала появляться информация о том, что Костомаров идет на поправку. Фигурист даже начал пользоваться социальными сетями.