В Петербурге специалисты спустили на воду минный тральщик "Лев Чернавин"

В Санкт-Петербурге на воду спустили корабль противоминной обороны, построенный на Средне-Невском судостроительном заводе. Судну присвоили имя контр-адмирала Льва Давыдовича Чернавина.

В Северной столице специалисты спустили на воду минный тральщик под названием «Лев Чернавин». Бутылку шампанского о борт корабля разбила вдова Чернавина. Об этом накануне сообщал ТАСС.

Отметим, что тральщик проекта 12700 «Александрит» изготовили на Средне-Невском судостроительном заводе в городе на Неве. Ему было присвоено имя контр-адмирала Чернавина, долгие годы командовавшего подводными лодками Северного флота.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на борту корабля “Смольный” разместились курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени Ушакова, а также филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия».