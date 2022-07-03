Корабль “Смольный” отправился на борту с петербургскими курсантами в поход по четырем морям

На борту корабля “Смольный” разместились курсанты Балтийского высшего военно-морского училища имени Ушакова, а также филиала Военного учебно-научного центра ВМФ «Военно-морская академия».

Как рассказал телеканал “Санкт-Петербург” корабль с курсантами проделает большой путь более чем в 20 тысяч морских миль.

Конечной точкой дальнего похода станет Кронштадт. Внутри “Смольного” оснащены специальные учебные тренажеры и классы, которые способны обеспечить приближенную к реальности имитацию различных ситуаций, в том числе угрожающих живучести корабля.

Корабль смольный — это российский учебный корабль, оснащенный современным радиотехническим и навигационным оборудованием.