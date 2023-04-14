  • 14 Апрель 2023
USD 15.04.2023 81.5045 +-0.1713
USD ММВБ 19:15 81.8477  
EUR 15.04.2023 90.1637 +0.1602
EUR ММВБ 19:15 90.0817  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Финская компания Lindstrom передаст петербургские активы местному менеджменту

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Финская компания Lindstrom приняла решение передать свои российские офисы с головным офисом в Санкт-Петербурге локальному менеджменту. Компания сменит свое название на Lindaily.

Финская компания Lindstrom, предоставляющая услуги по аренде спецодежды решила передать свои российские активы локальному менеджменту. Об этом сообщает AllNW.

Отмечается, что оказание услуг новая компания будет осуществлять под брендом Lindaily. Она получил в свое распоряжение 12 сервисных центров в восьми региона Российской Федерации.

Напомним, что финская компания с конца лета прошлого, 2022, года выразила желание передать российские актив местному топ-менеджменту. Однако процесс затянулся по передаче актив затянулся почти на год.

 

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram