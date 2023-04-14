Финская компания Lindstrom передаст петербургские активы местному менеджменту

Финская компания Lindstrom приняла решение передать свои российские офисы с головным офисом в Санкт-Петербурге локальному менеджменту. Компания сменит свое название на Lindaily.

Финская компания Lindstrom, предоставляющая услуги по аренде спецодежды решила передать свои российские активы локальному менеджменту. Об этом сообщает AllNW.

Отмечается, что оказание услуг новая компания будет осуществлять под брендом Lindaily. Она получил в свое распоряжение 12 сервисных центров в восьми региона Российской Федерации.

Напомним, что финская компания с конца лета прошлого, 2022, года выразила желание передать российские актив местному топ-менеджменту. Однако процесс затянулся по передаче актив затянулся почти на год.