Петербургский суд отказался удовлетворить иск кредиторов "Юлмарта" о взыскании долгов

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области снова отказался удовлетворить иск Сбербанка и ВТБ о взыскании долгов с НАО «Юлмарт». Ранее банк пытался добиться положительного результата в 2021 году.

Сбербанк и ВТБ не смогли добиться субсидиарной ответственности по долгам совладельцев НАО «Юлмарт». Арбитражный суд снова отказался удовлетворить иск кредиторов о взыскании долгов. Об этом сообщает dp.ru.

Отметим, что интернет-компания НАО «Юлмарт» была признана банкротом в 2020 году. С того момента проводится заключительная процедура банкротства — конкурсное производство.

Сбербанк пытался добиться взыскания долгов еще в 2021 году, но иск не был удовлетворен.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что площадки обанкротившегося Головного завода в Обухово выставят на продажу за 1,13 миллиарда рублей. Если не поступит заявок, то стоимость объекта может быть уменьшена.