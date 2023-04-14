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С Бузовой потребовали миллион евро за отказ от рекламы

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© Фото: Baltphoto

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Приморский районный суд зарегистрировал исковое заявление к российской певице Ольге Бузовой и ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» от ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен» о взыскании убытков. С артистки требуют свыше миллиона евро.

В пятницу, 14 апреля, в петербургский суд обратилась компания ООО «Глобал Вайн дистрибьюшен». Организация потребовала взыскать с Ольги Бузовой и и ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» взыскать крупную сумму. Об этом сообщает пресс-служба объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Оказалось, что Бузова отказалась заключать договор на использование товарного знака, на котором находилось ее изображение. Однако ООО «Арчер Мьюзик Продакшнс» обязалась рекламировать товар, выпускаемый под этим знаком.

Компания не согласилась с отказом Бузовой, который поступил 3 апреля, поэтому требует компенсацию в размере 1 150 000 евро. Также истец требует возместить расходы по утилизации продукции в размере 1 558 999.12 рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что известная российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова рассказала про свое отношение к театру. Ранее звезда была задействована в спектакле «Чудесный грузин».

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