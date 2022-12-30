Ольга Бузова призналась в страсти к театру

Известная российская певица, телеведущая и актриса Ольга Бузова рассказала про свое отношение к театру. Ранее звезда была задействована в спектакле «Чудесный грузин».

Как пишет Петроград.ру, появление Бузовой в этом спектакле вызвало крайне неоднозначную реакцию, как у зрителей, так и у критиков. Однако сама Ольга вспоминает свое участие в спектакле «Чудесный грузин». С восторгом. Девушка отметила, что чувствует в себе силы выйти на сцену вновь.

Актриса рассказала, что популярность работает как на нее, так и против. Многие режиссеры, по словам Бузовой, попросту боятся экспериментов. Звезда не отрицает, что к театру имеет особую любовь и страсть. Она даже планировала поступать в театральный в 16 лет, однако от этой затеи ее отговорили родители.

Напомним, что Ольга Бузова является исполнительницей таких песен, как «Антитела», «Мандаринка», «Мало половин» и другие.