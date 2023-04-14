В Петербурге власти планируют преобразовать Думскую и Ломоносовскую в культурно-гастрономическое пространство

В Санкт-Петербурге администрация Центрального района намерено превратить Думскую и Ломоносовскую улицы в культурное-гастрономическое пространство. За основу будут взяты Василеостровский рынок и Vokzal 1853.

Глава Центрального района Петербурга Елена Федорова рассказали, что Думская и Ломоносовская должны стать местом привлечения туристов и соблюдения порядка. Власти намерены бороться с негативной репутацией этих мест. Об этом сообщает dp.ru.

Отметим, что в городе на Неве уже действуют крупные гастрономические пространства Василеостровский рынок и фуд-холл Vokzal 1853. По их аналогу собираются преобразовать Думскую и Ломоносовскую улицы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что владельцы опечатанных на улице Ломоносова в центре Санкт-Петербурга питейных заведений записали коллективное обращение для регионального управления Следственного комитета (СК).