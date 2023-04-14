Петербуржцам рассказали, когда пройдут "Алые паруса"

В Санкт-Петербурге летом пройдет масштабный праздник выпускников школьников. В антикоррупционную экспертизу уже направили документ о проведении мероприятия.

В 2023 году выпускной вечер для школьников «Алые паруса» в Северной столице запланирован на 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Отметим, что комитет направил в антикоррупционную экспертизу проект о проведении праздника выпускников.

Напомним, что праздник выпускников «Алые паруса» — ежегодное мероприятие в Культурной столице. Впервые его провели в Ленинграде в 1968 году.

Раннее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Северная столица укрепляет дружественные отношения с Республикой Беларусь. На встрече в Минске вице-губернатор Кирилл Поляков обсудил с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым Дни Санкт-Петербурга.