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Белорусских выпускников пригласят на Алые паруса в Петербург

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© Фото: Baltphoto

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Северная столица укрепляет дружественные отношения с Республикой Беларусь. На недавней встрече в Минске вице-губернатор Кирилл Поляков обсудил с послом Российской Федерации в Республике Беларусь Борисом Грызловым Дни Санкт-Петербурга.

В Минске будут проводится Дни Санкт-Петербурга. Самое интересное, что петербуржцы смогут сами предложить вице-губернатору, кого из деятелей политики, культуры и искусства можно будет пригласить на мероприятия для того, чтобы на высоком уровне представить Санкт-Петербург. Отправить свои предложения Кириллу Полякову можно будет через личные сообщения в Telegram канале.

Вице-губернатор заявил, что две страны с общей историей и судьбой должны строить общее будущее для своих детей. Самых активных и прилежных выпускников пригласят на Алые паруса. На данный момент разрабатываются условия конкурса.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в этом году в Петербург будет доставлено более 900 единиц белорусских многофункциональных тракторов.

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