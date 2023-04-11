Петербуржцам рассказали, какая диета помогает в борьбе с раковыми клетками

Ученые из Университета Северной Каролины и Колумбийского университета выяснили, как правильное питание влияние на онкологические заболевания. Оказалось, что специальная диета способна уничтожить онкологические заболевания.

Исследователи во время эксперимент рассмотрели глиобластому — неизлечимую опухоль головного мозга. Обычно пациенты после постановки этого диагноза живут не более 16 месяцев. Об этом сообщает Neva.Today.

Известно, что важным способом борьбы с раковыми клетками является ферроптоз — тип программируемой окислительной некротической гибели клетки. Ученые выяснили, что при исключении определенных продуктов из рациона мышей с глиобластомой удалось повысить вероятность гибели клеток от ферроптоза.

Ученые рассказали, что это продукты, содержащие цистеин и метионин. Например, цельное зерно, говядина, яйца и другие.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что многие петербуржцы, пользующиеся сухими шампунями, не подозревают к каким последствиям может привести их применение.