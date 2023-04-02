Петербуржцам рассказали, какие шампуни могут стать причиной развития рака

Многие петербуржцы, пользующиеся сухими шампунями, не подозревают к каким последствиям может привести их применение. В связи с этим старший научный сотрудник ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина» Минздрава РФ Игорь Самойленко решил рассказать, какие шампуни могут навредить здоровью.

Эксперт рассказал, что сухие шампуни, в составе которых есть бензол, могут повышать риск развития рака. По его словам, бензол может вызывать различные виды онкологии в зависимости от места контакта. Об этом сообщает МК в Новгороде.

Он заявил, что из-за высокой летучести бензол может стать причиной рака полости носа, носовой и ротовой частей глотки. Также риск развития рака повышается после попадания на кожу.

Самойленко предлагает ограничить использование подобных средств. По его словам, в разработке жидких шампуней не используется бензол, поэтому его использование безопасно для человека.