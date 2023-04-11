В Петербурге свыше 20% работников покидают компанию во время испытательного срока

В Санкт-Петербурге многие работодатели принимают новых сотрудников только через испытательный срок. Однако аналитики выяснили, что каждый пятый сотрудник на испытательном сроке покидал компанию.

В Северной столице 81% петербургских работников сталкивались с испытательным сроком. Всегда успешно его проходили 68% респондентов. Однако 22% петербуржцев покидали компанию во время испытательного срока. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Кроме того, каждый десятый либо не справляется, либо не доходит до конца испытательного срока по разным причинам. Каждый второй соискатель отмечает, что во время испытательного срока их оклад был меньше. А около 20% не получали премию после прохождения.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что с начала 2023 года специалисты из Российской Федерации получили больше приглашений на собеседования от работодателей из-за границы.