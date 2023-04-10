  • 10 Апрель 2023
USD 11.04.2023 81.7441 -0.6547
USD ММВБ 18:38 81.6138  
EUR 11.04.2023 89.1737 -1.1155
EUR ММВБ 18:38 88.6891  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

На строительство новой верфи в Кронштадте потребуется около 400 млрд рублей

Автор:


© Фото: Baltphoto

Темы дня

В Кронштадте строительство новой крупнотоннажной верфи «Балтийского завода» обойдется в 300-400 млрд рублей инвестиций. После модернизации компания сможет значительно увеличить свои мощности.

Генеральный директор Алексей Кадилов рассказал, что на строительство новой верфи предприятию потребуется от 300 до 400 млрд рублей инвестиций. Он отметил, что верфь станет хорошей площадкой для Балтзавода, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Об этом сообщает dp.ru.

По его словам, после обновления компания сможет стать более эффективной и прибыльной.

Отметим, что строительство новой верфи связано с тем, что действующие отечественные судостроительные заводы вынуждены отдавать часть заказов иностранным верфям из-за сильной загруженности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в субботу, 29 января, произошел пожар на территории “Адмиралтейских верфей”. Горела кровля. В результате происшествия никто не пострадал.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram