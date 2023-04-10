На строительство новой верфи в Кронштадте потребуется около 400 млрд рублей

В Кронштадте строительство новой крупнотоннажной верфи «Балтийского завода» обойдется в 300-400 млрд рублей инвестиций. После модернизации компания сможет значительно увеличить свои мощности.

Генеральный директор Алексей Кадилов рассказал, что на строительство новой верфи предприятию потребуется от 300 до 400 млрд рублей инвестиций. Он отметил, что верфь станет хорошей площадкой для Балтзавода, который входит в Объединенную судостроительную корпорацию. Об этом сообщает dp.ru.

По его словам, после обновления компания сможет стать более эффективной и прибыльной.

Отметим, что строительство новой верфи связано с тем, что действующие отечественные судостроительные заводы вынуждены отдавать часть заказов иностранным верфям из-за сильной загруженности.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в субботу, 29 января, произошел пожар на территории “Адмиралтейских верфей”. Горела кровля. В результате происшествия никто не пострадал.