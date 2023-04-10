В Петербурге свыше 70% населения планируют сменить рабочее место в 2023 году

В Санкт-Петербурге большинство жителей задумывается о смене работы в 2023 году. Точно не собираются менять работу 5%.

В Северной столице 72% респондентов строят планы по смене работодателя в текущем году. Еще 5% точно не хотят увольняться, остальные 23% еще не определились с планами на карьеру. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Отметим, что чаще всего с работы хотят уйти представители образовательной сферы — 90% опрошенных из этой сферы. Не отстают от них бухгалтеры и финансисты — по 86%. Реже других о смене работодателя думают маркетологи, юристы и транспортники.

Зачастую петербуржцы уходят с работы из-за неудовлетворительной зарплаты — около 69%. Также респонденты негодуют из-за отсутствия роста и развития на нынешнем рабочем месте. Кроме того, многие не ощущают себя важными на рабочем месте.

Жители города на Неве рассказали, что они предпочитают сменить отрасль работы. Чаще всего об уходе из своей сферы и даже профессии заявляли строители и специалисты по продаже, покупке и аренде недвижимости, медики и специалисты по закупкам. Самой предпочтительной отраслью стала ИТ.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге четыре из десяти жителей согласны пойти на сокращение заработной платы, чтобы работать рядом с домом. Петербуржцы готовы сократить на зарплату на 5-25%.