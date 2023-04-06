В Петербурге 40% горожан согласны сократить зарплату для работы в 30 минутах от дома

В Санкт-Петербурге четыре из десяти жителей согласны пойти на сокращение заработной платы, чтобы работать рядом с домом. Петербуржцы готовы сократить на зарплату на 5-25%.

В Культурной столице 46% жителей не пойдут на сокращение зарплаты для работы рядом с домом. Около 20% опрошенных согласны снизить свою зарплату на 5%, а каждый девятый — на 10%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что 5% петербуржцев готовы к зарплате на 15% меньше ради работы в 30 минутах от дома. По 2% респондентов согласны снизить свои запросы на 20% и 25%.

Больше всего тех, кто не готов поступиться своим уровнем дохода, среди опрошенных с зарплатами от 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге многие жители выразили готовность отказаться от части заработной платы, чтобы вернуться на удаленную работу. Такое желание выразили четыре из десяти петербуржцев.