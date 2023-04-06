  • 6 Апрель 2023
USD 07.04.2023 80.6713 +1.1752
USD ММВБ 16:38 80.9652  
EUR 07.04.2023 88.1294 +1.0340
EUR ММВБ 16:38 88.3588  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В Петербурге 40% горожан согласны сократить зарплату для работы в 30 минутах от дома

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

В Санкт-Петербурге четыре из десяти жителей согласны пойти на сокращение заработной платы, чтобы работать рядом с домом. Петербуржцы готовы сократить на зарплату на 5-25%.

В Культурной столице 46% жителей не пойдут на сокращение зарплаты для работы рядом с домом. Около 20% опрошенных согласны снизить свою зарплату на 5%, а каждый девятый — на 10%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметим, что 5% петербуржцев готовы к зарплате на 15% меньше ради работы в 30 минутах от дома. По 2% респондентов согласны снизить свои запросы на 20% и 25%.

Больше всего тех, кто не готов поступиться своим уровнем дохода, среди опрошенных с зарплатами от 80 тысяч рублей в месяц.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге многие жители выразили готовность отказаться от части заработной платы, чтобы вернуться на удаленную работу. Такое желание выразили четыре из десяти петербуржцев.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    28.02.23
    Покупка навесных шкафчиков: особенности, преимущества решения
    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram