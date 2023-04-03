Петербуржцы выразили готовность отказаться от зарплаты ради удаленки

В Санкт-Петербурге многие жители выразили готовность отказаться от части заработной платы, чтобы вернуться на удаленную работу. Такое желание выразили четыре из десяти петербуржцев.

В городе Петра порядка 40% жителей готовы отказаться от части зарплаты ради перехода на удаленную работу. Порядка 20% не против потерять 5% заработка, а каждый десятый согласен на 10%. Также по 4% респондентов готовы получать на 15%, 20% и даже 25% меньше. Об этом сообщает AllNW,

Отмечается, что 36% населения Северной столицы не хотят отказываться от части заработной платы ради удаленки.

Кроме того, среди респондентов в возрасте от 35 до 44 лет больше тех, кто не готов терять в доходах ради дистанционной работы, чем среди молодежи до 24 лет — 48% против 24%.

Также желание петербуржцев зависит и от уровня зарплаты: чем больше зарабатывают опрошенные, тем чаще они отказываются от каких-либо финансовых жертв ради удаленки.