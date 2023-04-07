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Вице-губернатор Поляков поздравил сотрудников и ветеранов со 115-летним юбилеем Трамвайного парка №3

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге отмечается 115-летний юбилей Трамвайного парка №3. За 30 лет до запуска электрического трамвая его основали как коночный парк.

В Культурной столице исполнилось 115 лет Трамвайному парку №3. Изначально его основали как коночный парк, практически за 30 лет до запуска электрического трамвая в Петербурга. Об этом в своем телеграм-канале сообщает вице-губернатор Кирилл Поляков.

Отметим, что первые электрические вагоны из Трамвайного парка №3 вышли 7 апреля 1908 года. В настоящее время парк обслуживает семь маршрутов в девяти районах города Петра, включая туристический маршрут Т1, на котором петербуржцев перевозят реплики знаменитого вагона ЛМ-33.

Вице-губернатор пожелал сотрудникам парка и его ветеран крепкого здоровья и благополучия.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков посетил машиностроительный завод “Армалит”, где посмотрел на что пошли средства льготного финансирования. Ранее завод получил заем Фонда развития промышленности Петербурга (ФРП).

 

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