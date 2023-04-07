В Петербург за год на 13% выросло количество предложений на рынке труда

В Санкт-Петербурге работодатели продолжают открывать больше вакансий для соискателей. За последний месяц их количество выросло на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого, 2022, года.

В городе на Неве за год появилось на 13% больше вакансий, чем в 2022 году. Наибольший рост продемонстрировала сфера «Инсталляция и сервис» — 56%. На втором месте расположился «Домашний персонал», где рост составил 45%, а третье место заняли «Наука, образование» — 32%. Об этом сообщает пресс-служба сервиса по поиску работы hh.ru.

Кроме того, работодатели стали чаще привлекать студентов и начинающих специалистов, количество вакансий для них увеличилось на 37%. Отрицательную динамику продемонстрировала сфера госслужбы — количество вакансий сократилась на 75%. Также за год стало меньше предложений в ИТ-сфере — на 16%.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге четыре из десяти жителей согласны пойти на сокращение заработной платы, чтобы работать рядом с домом. Петербуржцы готовы сократить на зарплату на 5-25%.