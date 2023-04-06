Петербуржцам рассказали, как стресс влияет на здоровье человека

В Российской Федерации ученым удалось выяснить, как стрессовое состояние влияет на мозг человека. Исследователи проводили эксперимент на мышах.

Специалисты из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта выяснили, каким образом стресс влияет на мозг. Об этом сообщает РИА Новости.

Эксперимент был проведен на мышах. В результате исследования удалось установить, что посттравматическое стрессовое расстройство меняет структуру отдела мозга грызунов, который отвечает за пространственную память и образование новых нервных клеток.

Ученые считают, что из-за стресса у мышей начало образовываться больше количество иммунных молекул, препятствующих нормальной работе нервных клеток.

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