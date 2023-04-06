Петербуржцев предупредили о ночных рейдах по выявлению нетрезвых водителей

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в апреле пройдет несколько рейдов по выявлению пьяных жителей за рулем. Также в ГИБДД напомнили о штрафах за управлением транспортом в состоянии алкогольного опьянения.

В апреле в городе на Неве и Ленобласти планируют провести рейды по выявлению нетрезвых горожан, управляющих транспортным средством. Рейды пройдут в ночь на 8, 9, и 10, а также 22, 23 и 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

В ГИБДД напомнили жителям о том, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от 1,5 до 2 лет. За повторное нарушение водителям грозит уголовная ответственность.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге полиция провела рейд по ночным барам. По итогу мероприятий было изъято полсотни литров алкоголя и составлено 32 протокола об различных административных нарушениях.