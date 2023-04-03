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Следователи переквалифицировали уголовное дело по факту взрыва на Университетской улице на теракт

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© Фото: Санкт-Петербург.ру

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Сотрудники СК РФ переквалифицировали возбужденное первоначально по статье об убийстве общеопасным способом по факту взрыва в кафе в Петербурге на часть 3 статьи 205 УК РФ (террористический акт).

В понедельник, 3 апреля, стало известно о том, что следователи, исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, приняли решение переквалифицировать уголовное дела по факту взрыва на Университетской набережной на террористический акт. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что в кафе погиб военкор Владлен Татарский, еще 32 человека получили травмы. Подозреваемую в совершении преступления задержали правоохранители. Ее допросили.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля о взрыве в петербургском кафе. По его словам, в Москве убийство военного корреспондента Владлена Татарского считают терактом.

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