Песков заявил, в Кремле взрыв на Университетской набережной считают терактом

Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков озвучил позицию Кремля о взрыве в петербургском кафе. По его словам, в Москве убийство военного корреспондента Владлена Татарского считают терактом.

Песков выразил соболезнования родным и близким погибшего военкора. Он отметил, что президента РФ Владимира Путина незамедлительно уведомили об убийстве Татарского. Об этом сообщает ТАСС.

Кроме того, Песков заявил о том, что взрыв 2 апреля в кафе на Университетской набережной в Кремле считают «естественно, является терактом».

Напомним, что накануне в Петербурге в кафе произошел взрыв, в результате которого погиб человек. Еще 32 оказались раненными.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге правительство выплатит семье погибшего при взрыве в кафе в Василеостровском районе Владлена Татарского 1 миллион рублей. Выплаты от властей получат и пострадавшие.