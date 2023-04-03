В Петербурге власти выделят семье погибшего Татарского 1 млн рублей, а пострадавшим от 250 до 500 тысяч рублей

В Петербурге правительство выплатит семье погибшего при взрыве в кафе в Василеостровском районе Владлена Татарского 1 миллион рублей. Выплаты от властей получат и пострадавшие.

В понедельник, 3 апреля, стало известно о том, что Смольный направит 1 млн рублей семье погибшего в кафе на Университетской набережной военного корреспондента Владлена Татарского. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, выплаты получат и пострадавшие. Так, по 500 тысяч рублей получат тяжелораненные посетители кафе, в котором произошел взрыв. Для других пострадавших планируются выплаты в размере 250 тысяч рублей.

Напомним, что в результате взрыва в петербургском кафе погиб военный корреспондент Владлен Татарский, более 32 человек пострадали. Среди них оказалась несовершеннолетняя.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Санкт-Петербурге правоохранители примерно спустя час после объявления в розыск задержали подозреваемую в подрыве кафе в Василеостровском районе. В инциденте пострадали свыше 30 человек, а один погиб