Комтранс усилил движение двух популярных автобусных маршрутов

Так, в будние дни на маршрут №2, проходящий через Красносельский, Кировский, Адмиралтейский и Центральный районы, с сегодняшнего дня выпущены 4 дополнительных автобуса. Усиление позволило сократить интервал движения в утренние «часы пик» до 5-6 минут, а в вечерние – до 5-8 минут.

Маршрут был усилен, в том числе, по просьбам работников «Адмиралтейских верфей» в связи с введением в Адмиралтейском районе зоны платной парковки. Ранее эта тема поднималась на прошедшей в феврале на заводе встрече депутата Заксобрания Александра Ржаненкова и представителей Комитета по транспорту Петербурга.

Кроме того, усилили маршрут №127 в Приморском районе, что позволило сократить время ожидания транспорта до 2-7 минут в утренние «часы пик» до 2-7 минут и до 2-10 минут – в вечерние.