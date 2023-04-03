В доме Брюллова на Кадетской линии в 2024 году планируют открыть креативное пространство

В Петербурге девелопер решил переделать долго стоявший без использования особняк Брюллова под креативное пространство. На реализацию проекта компания планирует потратить до 200 млн рублей.

Компания BS Art Development Group намерена отреставрировать дом Брюллова, который год назад выставили на торги по программе «Аренда за рубль», по условиям которой арендатор (ООО «Я хочу быть твоей канарейкой») обязан привести объект в порядок за семь лет. Об этом сообщает dp.ru.

Отмечается, что особняк Брюллова в настоящее время находиться в плохом состоянии. На его реставрацию планируется потратить до 200 млн рублей. Открыть креативное пространство намерены в 2024 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что соглашение о проведении реставрации Триумфальной арки в Пальмире было заключено год назад. Еще в ноябре 2022 года археологические раскопки завершились, но окончательный план реставрации специалисты должны будут согласовать с ЮНЕСКО.