В апреле петербургские специалисты представят проект реставрации Триумфальной арки в Пальмире

Уже в апреле 2023 года специалисты Петербурга планируют представить реставрационный проект Триумфальной арки Пальмиры.

Известно, что соглашение о проведении реставрации Триумфальной арки в Пальмире было заключено год назад. Еще в ноябре 2022 года археологические раскопки завершились, но окончательный план реставрации специалисты должны будут согласовать с ЮНЕСКО. Об этом пишет "Деловой Петербург".

Проект реставрационных работ может быть представлен в апреле, считают источники, связанные с восстановлением античного города. Проектирование при этом ведут удаленно.

По плану специалистов, Триумфальной арке будет возвращен первоначальный вид, но с возможностью отсоединить детали. Сам объект создан еще в 193—211 годах, а в 1930-ых он был укреплен железобетонными элементами. Частично арку разрушили в 2015 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что петербургские специалисты занялись обновлением Московских тримуфальных ворот спустя 20 лет. Известно, что последний раз реставрация проводилась 2000-2003 годах.