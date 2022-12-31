Петербуржцам рассказали, как лучше подготовиться к празднованию Нового года

Многие жители Северной столицы обеспокоены тем, что после рабочего дня не смогут провести праздничную ночь в бодром состоянии. Руководитель Центра медицины сна МГУ имени Ломоносова Александр Калинкин посоветовал поспать или хотя бы просто полежать часок.

Однако после пробуждения петербуржцам стоит активизироваться и не сидеть без дела. А что спать хотелось меньше, лучше включить освещение холодных оттенков. Такие действия помогут сдвинуть выработку мелатонина. Об этом сообщает Neva.Today.

Кроме того, можно выпить кофе. Однако лучше не прибегать к этому варианту лишний раз. Также бодрящим напитком является зеленый чай.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге жителям придется встречать Новый год в дождливую погоду. Кроме того, утром их ожидает ухудшение погодных условий в виде сильных порывов ветра.