В Петербурге 1 января ожидаются сильные порывы ветра

В Петербурге жителям придется встречать Новый год в дождливую погоду. Кроме того, утром их ожидает ухудшение погодных условий в виде сильных порывов ветра.

В воскресенье, 1 января, в Северной столице жителей прибрежных территорий ожидает ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС по Петербургу.

В ведомстве рассказали, что местами ожидаются сильные порывы ветра до 15 метров в секунду.

Напомним, что в Петербурге в новогоднюю ночь погода сформируется под влиянием теплого сектора циклона. Ожидаются небольшие дожди и плюсовая температура.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в новогоднюю ночь жителей ожидает дождливая и теплая погода под влиянием циклона. Однако вскоре в город вернется зимняя погода.