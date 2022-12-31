Синоптик рассказал, что в Петербург вернутся морозы к рождественским праздникам

В Петербурге в новогоднюю ночь жителей ожидает дождливая и теплая погода под влиянием циклона. Однако вскоре в город вернется зимняя погода.

В Северной столице после праздничной ночи, пока жители будут отсыпаться, природа стабилизируется и принесет в регионе прохладную, зимнюю погоду. В связи с этим местные жители смогут насладиться январскими праздниками в полной мере. Об этом рассказал главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем Telegram-канале.

Эксперт отметил, что ранее в городе на рождественские праздники ожидалось потелпние. Однако, скорее всего, оно перенесется на рабочую неделю. А в рождественские праздники петербуржцев встретят морозы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге под влиянием теплого сектора атлантического циклона новогодняя ночь окажется теплой и дождливой. В регионе пройдут небольшие осадки.