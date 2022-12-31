Петербуржцам рассказали, почему не стоит дарить ребенку детское шампанское

В Петербурге многие любят побаловать своих детей непривычными сладкими напитками. Однако детское шампанское оказалось не самым безопасным напитком.

Детское шампанское является лимонадом, который продается в бутылках похожих на игристое вино. Они сильногазированное и, по мнению врачей, родителям лучше отказаться дарить такой лимонад детям. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.

Многие сотрудники сферы здравоохранения уверены, что напиток небезопасен из-за высокой калорийности, обилия газов, консервантов и ароматизаторов.

Кроме того, эксперты считают, что распитие такого лимонада может сформировать у детей привычку пить алкоголь.

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