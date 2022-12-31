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Юристы рассказали, какие штрафы грозят петербуржцам за распитие алкоголя в общественных местах

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© Фото: Baltphoto

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В Санкт-Петербурге жителям напомнили о том, что распитие алкогольных напитков в общественных местах грозит штрафом. Запрет действителен даже в новогоднюю ночь.

Юридические эксперты рассказали, что для тех, кто будет распивать алкогольные напитки в общественных местах предусмотрен штраф в размере полторы тысячи рублей. Курение карается штрафом в размере до трех тысяч. Об этом сообщает Neva.Today.

Кроме того, петербуржцам запрещено устраивать массовые мероприятия, флешмобы и другие мероприятия при отсутствии соглашения со стороны городских властей. Для тех, кто все-таки решит нарушить запрет, предусмотрен штраф в размере 10-20 тысяч рублей.

Напомним, что шуметь в новогоднюю ночь разрешено до четырех часов утра.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что многие жители Северной столицы оказались во власти предновогодней суеты из-за попыток завершить запланированное еще в начале 2022 года. Такой темп жизни часто приводит к стрессовому состоянию. Специалист поделился советами, которые помогут избежать этого.

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