Петербуржцам рассказали, как избавиться от стресса в канун Нового года

Многие жители Северной столицы оказались во власти предновогодней суеты из-за попыток завершить запланированное еще в начале 2022 года. Такой темп жизни часто приводит к стрессовому состоянию. Специалист поделился советами, которые помогут избежать этого.

Психиатр НМИЦ психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского Минздрава РФ Алан Баев отметил, что петербуржцам необходимо правильно расставлять приоритеты. Кроме того, он посоветовал граждан не пытаться делать все одновременно, а составить список “последовательности” всех предстоящих дел. Об этом сообщает Neva.Today.

По словам специалистам, горожанам не стоит расстраиваться, если им не удалось выполнить что-то из намеченного в начале года. Он считает, что лучше сфокусироваться на том, что удалось выполнить, хоть ранее и вовсе не планировалось.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице движение по центру будет традиционно перекрыто с 31 декабря до 1 января. Ограничения коснутся и общественного транспорта.