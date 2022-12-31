На Литейном жители Петербурга заметили прогуливающуюся лису

В Центральном районе Петербурга по улицам разгуливали лиса. Очевидцы предполагают, что это та же самая лиса, которая ранее была замечена на Арсенальной набережной.

В пятницу, 30 декабря, жители Северной столицы заметили бегущую вдоль Литейного проспекта лису. Один из автомобилистов успел заснять ее побег на камеру. Возможно его машина и напугала животное. Об этом сообщает в группе “Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер”.

Петербуржцы предположили, что эта лиса уже не впервые прогуливается по улицам города, накануне ее заметил на Арсенальной набережной.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Северной столице движение по центру будет традиционно перекрыто с 31 декабря до 1 января. Ограничения коснутся и общественного транспорта.