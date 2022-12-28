В России хотят отменить льготную ипотеку

В России планируют пересмотреть условия выдачи льготной ипотеки для заемщиков. Также оформление такой ипотеки хотят сделать одноразовым.

В Центробанке РФ, который стал инициатором этой идеи, считают, что такое решение позволит избежать дополнительного инвестиционного спроса, когда люди оформляют кредиты, а полученные средства вкладывают в недвижимость. Директор департамента финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова объяснила, что такие действия приводят к росту цен и снижению доступности жилья. Об этом сообщает АБН.

Напомним, что ранее Центробанк заявил о необходимости завершить программу льготной ипотеки. Такие меры в регуляторе объяснили тем, что российский рынок недвижимости стал зависит от нее.

Ранее Президент РФ Владимир Путин дал распоряжение продлить меру поддержки до июня 2024 года.