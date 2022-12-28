В Василеостровском районе на месте бывшего гаражного кооператива появится школа на 1 375 мест

В Василеостровском районе начали освобождать территорию бывшего гаражного кооператива, площадь которого составила 33 тысячи квадратных метров. На его месте появится новая школа.

На месте гаражного кооператива в рамках программы “Развитие образования” построят новую общеобразовательную школу, рассчитанную на 1 375 мест. Власти отмечают, что это потребность насущная. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

Главный специалист отдела образования Василеостровского района Кирилл Камелин отметил, что в районе все школы являются переполненными. Дефицит составляет 3 120 мест. Для решения этой проблемы необходимо строительство новых зданий.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге в ближайшие три года власти планируют ввести в эксплуатацию 106 детских садов и 62 школы. А с 2025 года планируется строить школы в зависимость от ввода новых кварталов по нормативу.