В Петербурге к началу 2025 года планируется устранить дефицит школ и детских садов

В Петербурге в ближайшие три года власти планируют ввести в эксплуатацию 106 детских садов и 62 школы. А с 2025 года планируется строить школы в зависимость от ввода новых кварталов по нормативу.

В Северной столице к 2025 году планируется построить 62 школы и 106 детских садов. Таким способом городские чиновники планируют устранить образовательных учреждений к началу 2025 года. Об этом сообщает Neva.Today.

Отметим, что с 2025 года Смольный планирует строить столько школ и детских садов, сколько положено при вводе новых кварталов по нормативу. Это считается первичной задачей.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что на Форуме стратегов был представлен взгляд Северной столицы на гармоничное развитие современного мегаполиса. Основной упор был сделан на опыте устранения дисбаланса между жилой и социальной застройками.