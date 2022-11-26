К концу 2025 года в Петербурге планируется ввести 62 школы и 106 детских садов

На а Форуме стратегов был представлен взгляд Северной столицы на гармоничное развитие современного мегаполиса. Основной упор был сделан на опыте устранения дисбаланса между жилой и социальной застройками.

Как передает телеканал “Санкт-Петербург”, в начале 2019 года в Северной столице е хватало 100 школ и 200 детских садов. Но город изменил подход и выработал новую стратегию. В период времени с 2019 по 2022 год было введено в эксплуатацию 44 школы и 127 детсадов.

В Смольном отметили, что в ближайшие два года будут удвоены темпы строительства школ. Таким образом до 2025 года планируется ввести еще 62 шкоды, а также 106 детских садов. В 2025 году город планирует построить только социальных объектов, сколько требуется при введении новых кварталов.