В Смольном рассказали, когда будет решен вопрос обманутых дольщиков

В Петербурге тысячи семей остаются без денег и жилья из-за безответственных застройщиков. Однако в Смольном пообещали в следующем году решить вопрос обманутых дольщиков.

В правительстве Северной столицы отметили, что для решения возникших проблем потребовались не только денежные средства, но и новые застройщики, которые согласятся доделать чужую работу. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

Кроме того, властям также пришлось урегулировать и юридические вопросы. Для решения вопросов с безответственными застройщиками администрация Петербурга обратилась в правоохранительные органы. В настоящее время вводятся в эксплуатацию оставшиеся объекты, еще пять будут доделаны в 2023 году.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Ленинградской области за последние 4,5 года были восстановлены права свыше 24 тысяч обманутых дольщиков.