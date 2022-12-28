В Петербурге на развитие инвестиционных проектов было вложено более 600 млрд рублей

В Петербург реализуются 20 стратегических инвестиционных проектов на основе государственно-частного партнерства. Общая сумма инвестиций составила более 600 миллиардов рублей.

В Смольном заявили, что в Северной столице в настоящее время строится крупнейшая в стране ледовая арена. Также специалисты занимаются строительством Витебской развязки, трамвайной линии в Славянку и перинатального центра. Всего в развитие важной инфраструктуры города на Неве с 2019 года было проинвестировано более двух триллионов рублей. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

В правительстве заявили, что в условиях пандемии и западных санкций Петербурга занимается реализацией программ импортозамещения и оборонных программ. Общая сумма инвестиций с 2019 года выросла на 16,5 процентов, что стало рекордом.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге прошло рабочее совещание городского правительства. На нем был объявлен аукцион на право аренды земельного участка в поселке Металлострой.