В Металлострое правительство и инвесторы построят склад площадью 10 тысяч “квадратов”

В Петербурге прошло рабочее совещание городского правительства. На нем был объявлен аукцион на право аренды земельного участка в поселке Металлострой.

Как сообщает пресс-служба правительства Петербурга, согласован аукцион на право заключения на инвестиционных условиях договора аренды земли в Металлострое, площадь которого составит 10 тысяч “квадратов”. В торгах могут принять участие заинтересованные инвесторы.

В Смольном отметили, что за последние годы в Металлострое было реализовано много инвестиционных проектов. Однако поселок продолжает сохранять промышленное назначение.

В правительстве рассказали, что проведение аукционов – эффективный механизм взаимодействия с инвесторами. Это помогает реализовать нужные для города проекты.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что компания “Пит-Продукт”, входящая в группу “Черкизово”, приняла решение вдвое увеличить объемы производства в Петербурге и Ленобласти. Такие показатели будут достигнуты за счет производства эконом продукции.