Компания “Пит-Продукт” удвоит производство мясной продукции в Петербурге

Компания “Пит-Продукт”, входящая в группу “Черкизово”, приняла решение вдвое увеличить объемы производства в Петербурге и Ленобласти. Такие показатели будут достигнуты за счет производства эконом продукции.

Компания владеет заводом мясной продукции в Горелово. Сейчас он загружен на 30-35%, но к концу 2022 года загруженность вырастет до 60-65%. Об этом сообщает КоммерсантЪ.

Директор по переработке “Пит-Продукта” Мариуш Левоц считает, что предприятие в месяц будет выпускать до 2,2 тыс. тонн продукции.

В компании планируют, что такие показателей можно достигнуть за счет сосисок эконом-класса. Это связано с тем, что спрос на такую продукцию постоянно растет.

“Черкизово” планирует расширить объемы и на площадке в Синявино в Ленобласти даже несмотря на то, что уже сейчас завод загружен на 100%. Это связано с тем, что спрос на некоторую продукцию больше, чем компания может произвести.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Калининском районе Петербурга новый цех открыл петербургский хлебобулочный завод "Каравай".