В Петербурге открыли новый цех завода "Каравай"

В Калининском районе Петербурга новый цех открыл петербургский хлебобулочный завод "Каравай". Как рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков, там станут выпускать хлеба с хрустящей корочкой: три вида круглого хлеба, три вида чиабатт и багет.

Ингридиенты будут использовать как российские, так и из дружественных стран. Хлеба будут выпекать до готовности более 90%, затем будут подвергать шоковой заморозке и отправят в кофейни, гипермаркеты и пекарни. Прямо у дома петербуржцы смогут приобрести теплый, свежевыпеченный хлеб.

Планируется, что новая мощность нового производства - более 1,5 тысяч тонн в месяц. Это даст выручку около 2 миллиарда рублей в год и позволит выйти на самоокупаемость в течение шести лет. Объем инвестиций в строительство более 400 млн рублей.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что Кирилл Поляков рассказал о будущем учебном центре на базе Академии транспортных технологий.