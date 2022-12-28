“Триллион рублей, школы, транспортная реформа”: петербуржцам рассказали, каких результатов удалось достичь в 2022 году

Северной столице несмотря на ситуацию с пандемией коронавируса и санкциями удалось добиться определенных успехов в уходящем году. Одним из главных результатов стало пополнение городской казны на 1 триллион рублей.

В правительстве Петербурга рассказали, что также удалось добиться прогресса в сфере здравоохранения. В городе появились пять госпиталей-трансформеров, последний из которых расположен на территории Александровской больницы. Об этом сообщает телеканал “Санкт-Петербург”.

В ведомстве отметили, что также проходит активная застройка социальных объектов, а именно школ и детских садов. Это стало возможным благодаря тому, что без них нельзя вводить в строй новое жилье.

Кроме того, в уходящем году в Петербурге была реализована масштабная реформа, в результате которой город отказался небезопасных маршруток. Им на смену пришли экологичные и доступные для маломобильных граждан автобусы.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что город смог решить задачу выхода на один триллион рублей доходов в текущем году. Доходы сверх плана составят практически 217 млрд рублей.