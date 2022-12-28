Циклон “Изабель” возвращает в Петербург плюсовую температуру

В Санкт-Петербурге в преддверии Нового года придет вторая оттепель в зимний период. В городе пройдут осадки в виде мокрого снега, местами на дорогах ожидается гололедица.

В среду, 28 декабря, Северная столица окажется под влиянием южной периферии циклонического вихря, названного немецкими метеорологами “Изабель”. В Петербурге продолжится облачная погода, вместе с этим начнут повышаться температурные показатели. Об этом сообщает ведущий специалист Центра “Фобос” Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик отметил, что в городе ожидается плюсовая температура до 1 градуса тепла. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление останется ниже нормы и составит 758 мм ртутного столба.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербург к Новому году приближаются три циклона, которые приведут с собой оттепель и дождь в ночь праздника.