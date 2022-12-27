В Петербурге жители стали на 155 реже посещать коворкинги

В Санкт-Петербурге наметился спад интереса жителей к коворкингу. По сравнению с прошлым годом в 2022 посещаемость снизилась на 15 процентов.

В настоящее время петербургские коворкинги заполнены на 65 процентов, когда как в 2021 году этот показатель составлял 80 процентов. Об этом сообщает пресс-служба компании IPG.Estate.

Однако несмотря на отрицательную тенденцию в Северной столице продолжают появляться новые коворкинги. За год появилось около 24,5 тысяч квадратных метров площадей.

Также выросла цена фиксированного места – на 3,1 процентов, а места в кабинете наоборот подешевели на 1,9 процентов.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что многие люди стремятся заполучить самую выгодную или комфортную работу. В связи с этим ежегодно проходит сравнение профессий. В 2022 году в России самой выгодной стала работа менеджера по продажа. Она также входит в список самых востребованных в стране.