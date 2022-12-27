Петербуржцам рассказали, какая профессия стала самой выгодной в 2022 году

Многие люди стремятся заполучить самую выгодную или комфортную работу. В связи с этим ежегодно проходит сравнение профессий. В 2022 году в России самой выгодной стала работа менеджера по продажа. Она также входит в список самых востребованных в стране.

Всего в 2022 году было размещено около 497 тысяч вакансий на должность менеджера по продажам. Специалисты считали, что этому поспособствовал опыт импортозамещения. После ухода западных компаний отечественные производители начали бороться за покупателей. Об этом сообщает МК в Калининграде.

На втором месте по востребованности расположилась профессия продавца-консультанта. Также зафиксировано порядка 467 тысяч вакансий. Замыкает тройку в 2022 году профессия водителя – 285 тысяч вакансий.

Кроме того, в 2022 году довольно востребованными стали профессии бухгалтера, программиста, разработчика и врача.