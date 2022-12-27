В Петербурга торжественно открыли новую полосу аэродрома Левашово

В Санкт-Петербурге после ремонтных работ начал функционировать аэродром Левашово. На торжественной церемонии открытия была проведена первая посадка самолета Ан-72. Всех гостей мероприятия встречали русским караваем.

В Северной столице во вторник, 27 декабря, состоялось торжественного открытие новой полосы аэродрома Левашово. После завершения реконструкции аэропорт получил необходимый сертификат для осуществления полетов. Об этом сообщает “МК в Петербурге”.

На церемонии был исполнен гимн России. Кроме того, всех гостей встречали с русским караваем.

Также специалисты провели тестирование новой взлетной полосы. Для этого на нее посадили многоцелевой транспортный Ан-72.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что первая очередь нового аэродрома в Левашова в Ленобласти будет открыта в декабре следующего года. Вторая — в декабре 2024 года.