В Петербурге с 2023 на бывшем заводе Nissan начнется выпуск автомобилей Lada

В Петербурге на автомобильном заводе, который раньше принадлежал компании Nissan, планируют организовать производство машин Lada дороже основной линейки.

Президент компании “АвтоВАЗ” Максим Соколов рассказал, что в начале пути компания планируют выпустить минимум три более дорогостоящих моделей Lada. Со следующего года начнется выпуск автомобилей класса C и D. Об этом сообщает Neva.Today.

Кроме того, в новую линейку автомобилей войдут машины типов седан и кроссовер. В настоящее время компания ведет переговоры с потенциальными партнерами, которые могут присоединиться к производству.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал о том, что в Петербурге на бывшем заводе японского автоконцерна Nissan планируется возобновить производство. “АвтоВАЗ” займется выпуском автомобилей под брендом Lada.